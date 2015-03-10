Марина Иванова (Марина из Пизы, Youtube Family Italia) Пьяница из Италии.

Милые насики, если цену Пызанскому артисту мы все знаем, то кто все те тетки, что восхищаются ей под видео? ((

Вы такая хорошая мать, такая трудяга!

Я когда вижу ее вспоминаю только песню как с их семьи писаную: "Расскажу я вам историю ребята, привели ко мне трех миленьких девчат, они были все как иха мать, иха мать была известна блядь" (с)

Испитая, этот рот бесформенный, водянистые глаза, грязная, дурная, непоследовательная, мертвого заебет своими придирками. Что она дала своим девкам кроме невроза и примера поведения особы с низкой социальной ответственностью? Даже если в них было что-то хорошее в детстве оно все деформировалось и произрасло в такое же уродство.

Пишут что Саша будет офигенной нянькой для нее в старости. Вот совсем не уверена!