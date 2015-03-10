Марина Иванова (Марина из Пизы, Youtube Family Italia) Пьяница из Италии.

Внутренняя Гиена

Внутренняя Гиена

#17.915
Регистрация
19 Окт 2016
Сообщения
3.768
Симпатии
14.040
#17.915
Три пЫзды переругались, пока считали мелочь из копилки.
Витамин Ц рассасывали вместо того, чтобы проглотить запив водой. Ни пЫза, ни "золотая" "породистая" Саша не додумались инструкцию на баночке прочитать. Вот бестолочи!
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София собралась к своему парню уходить жить. Что 18-летия ждать уже не будут?
 
Клава Форточкина

Клава Форточкина

#17.916
Регистрация
10 Янв 2016
Сообщения
15.583
Симпатии
75.202
#17.916
Внутренняя Гиена

Внутренняя Гиена

#17.917
Регистрация
19 Окт 2016
Сообщения
3.768
Симпатии
14.040
#17.917
Клава Форточкина написал(а):
Уже подарков мало, нужно полностью на шею сесть? Как долго просидит, будем посмотреть.
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Мне кажется ее пЫза выживает, не говорит прямо - уходи, а доводит ором своим и придирками, что София уже готова бежать от нее куда глаза глядят.
 
глиняная бородавка

глиняная бородавка

#17.918
Регистрация
29 Окт 2018
Сообщения
3.104
Симпатии
34.893
#17.918
У пизы такие эмоциональные качели в течение каждых пяти минут её жизни, что там любой рихнётся и подумает о побеге, а уж тем более её психически неустойчивые итальянки.
 
побег из чаушеску

побег из чаушеску

#17.919
Регистрация
30 Дек 2018
Сообщения
3.878
Симпатии
30.168
#17.919
пыза обычная наперсточница аферистка, как она показывает во влоге 11 минут грязную батарею и говорит одно тоже, только слова местами переставляет. Начала ремонт на кухне и сразу по три говно влога в день начала выстреливать.
 
Панчетта

Панчетта

#17.920
Регистрация
30 Сен 2018
Сообщения
1.926
Симпатии
11.808
#17.920
"Борода растет не из-за того, что вы написали, что я пиво пью. Я пиво вообще никогда в жизни не пила."
Вот из-за таких - и не только - стремных манипуляций не смотрю ее видео на ютубе и не пишу комментариев под видео. ))))) Сучка-крашена, продает всю подноготную детей, рушит им жизни и еще смеет вякать что ее видео это творчество и денюжку она получает именно за это. Бля, какая же она стремная.
***
Мастер все расставил по местам: синяков нет, это тень от ресниц

1605368737587.png
***
"Я на эти 18 евро могла купить 10 литров колбасы"
 
retastar

retastar

#17.921
Регистрация
29 Окт 2020
Сообщения
37
Симпатии
248
#17.921
Милые насики, если цену Пызанскому артисту мы все знаем, то кто все те тетки, что восхищаются ей под видео? ((
Вы такая хорошая мать, такая трудяга!
Я когда вижу ее вспоминаю только песню как с их семьи писаную: "Расскажу я вам историю ребята, привели ко мне трех миленьких девчат, они были все как иха мать, иха мать была известна блядь" (с)
Испитая, этот рот бесформенный, водянистые глаза, грязная, дурная, непоследовательная, мертвого заебет своими придирками. Что она дала своим девкам кроме невроза и примера поведения особы с низкой социальной ответственностью? Даже если в них было что-то хорошее в детстве оно все деформировалось и произрасло в такое же уродство.
Пишут что Саша будет офигенной нянькой для нее в старости. Вот совсем не уверена!
 
Внутренняя Гиена

Внутренняя Гиена

#17.922
Регистрация
19 Окт 2016
Сообщения
3.768
Симпатии
14.040
#17.922
Панчетта написал(а):
"Борода растет не из-за того, что вы написали, что я пиво пью. Я пиво вообще никогда в жизни не пила."
Вот из-за таких - и не только - стремных манипуляций не смотрю ее видео на ютубе и не пишу комментариев под видео. ))))) Сучка-крашена, продает всю подноготную детей, рушит им жизни и еще смеет вякать что ее видео это творчество и денюжку она получает именно за это. Бля, какая же она стремная.
***
Мастер все расставил по местам: синяков нет, это тень от ресниц

Посмотреть вложение 1515149
***
"Я на эти 18 евро могла купить 10 литров колбасы"
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Синие мешки под глазами на этой фотке тоже видно.
А что мастер мог сказать ещё, скажешь правду зае...т потом.
 
Клава Форточкина

Клава Форточкина

#17.924
Регистрация
10 Янв 2016
Сообщения
15.583
Симпатии
75.202
#17.924
Софочка стоит навьюченая сумками и рыдает, бедняжка,просит материнского благословления на поход по рукам. Это уже во вторые руки за год переходит малышка Софочка? Как мило и трогательно. Порадуемся за "девочку".
 
Панчетта

Панчетта

#17.925
Регистрация
30 Сен 2018
Сообщения
1.926
Симпатии
11.808
#17.925
Блин, пыза такая тухлая, что даже уходы и приходы Софки не разбавляют ситуацию. Блин, жить в университетском городе и жить жизнью белого мусора это надо уметь.
Там этот парень-студент быстро Софку вышвырнет. А если еще и родители вмешаются, то будет Софка лететь быстро и далеко.
 
Клава Форточкина

Клава Форточкина

#17.927
Регистрация
10 Янв 2016
Сообщения
15.583
Симпатии
75.202
#17.927
retastar написал(а):
Как-то быстро она нового парня нашла. А рассказывали что-то о нем? Кто этот счастливец?
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Она вообще мужичков быстро клеит, видать , врожденное. Вспомните эпизод на улице, за столиком, с возрастными мужиками. Можно сказать, профессионалка.
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Панчетта написал(а):
Там этот парень-студент быстро Софку вышвырнет. А если еще и родители вмешаются, то будет Софка лететь быстро и далеко.
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Чей-то, далеко? К маме, на второй этаж. Хоть бы не понесла в подоле,деточка. Пыза к внукам не готова, она еще сама молодая.
 
Панчетта

Панчетта

#17.928
Регистрация
30 Сен 2018
Сообщения
1.926
Симпатии
11.808
#17.928
retastar написал(а):
Как-то быстро она нового парня нашла. А рассказывали что-то о нем? Кто этот счастливец?
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Из того, что я уловила краем уха: работающий студент, но денег у него не очень много (со слов Софии), ниче так, только губы слишком тонкие (со слов Пызы). Из того что все спокойно, можно сделать вывод, что абориген.))))
 
retastar

retastar

#17.929
Регистрация
29 Окт 2020
Сообщения
37
Симпатии
248
#17.929
Панчетта написал(а):
Из того, что я уловила краем уха: работающий студент, но денег у него не очень много (со слов Софии), ниче так, только губы слишком тонкие (со слов Пызы). Из того что все спокойно, можно сделать вывод, что абориген.))))
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Какой сладкий мальчик был Леонардо (?) Вроде так его звали. Тот первый, которого нам явили и которым потом прикрывали арабчонка. Я очень рада, что он вовремя сбежал. Меня тогда поразило, что Соня уже шароебилась с тем не благонадежным, а на стенку повесила фотку с Лео для отвода глаз пызо-матери. Пиздливость там в крови! Заметьте как она лихо начинает рыдать и тут же ржот как коняка. Сразу вспоминаются трагические истории с "кражей" кошелька и пр. Артысты манипуляторы.
 
Панчетта

Панчетта

#17.930
Регистрация
30 Сен 2018
Сообщения
1.926
Симпатии
11.808
#17.930
retastar написал(а):
Какой сладкий мальчик был Леонардо (?) Вроде так его звали. Тот первый, которого нам явили и которым потом прикрывали арабчонка. Я очень рада, что он вовремя сбежал. Меня тогда поразило, что Соня уже шароебилась с тем не благонадежным, а на стенку повесила фотку с Лео для отвода глаз пызо-матери. Пиздливость там в крови! Заметьте как она лихо начинает рыдать и тут же ржот как коняка. Сразу вспоминаются трагические истории с "кражей" кошелька и пр. Артысты манипуляторы.
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Как по мне единственный раз там показали правду только когда Софкин штраф пришел - пызка реально была в шоке.
Ну и еще когда Карло в припадке бешенства орать начинает - вылазят на свет божий правдивые моменты или когда пызка забывает камеру выключить. Все остальное, как говорите вы, пыздливость.
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А предствляете, если Софка опять под чужими фотками какого-то албанца прячет???? Она же его c пызкой не знакомила. Фиг знает кто там у нее! :;-)))::;-)))::;-)))::;-)))::;-)))::;-)))::;-))):
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ебанашка моет не затертую плитку )))))))
1605389011766.png
 
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Elyp

Elyp

#17.931
Регистрация
23 Дек 2019
Сообщения
162
Симпатии
1.207
#17.931
retastar написал(а):
Какой сладкий мальчик был Леонардо (?) Вроде так его звали. Тот первый, которого нам явили и которым потом прикрывали арабчонка. Я очень рада, что он вовремя сбежал. Меня тогда поразило, что Соня уже шароебилась с тем не благонадежным, а на стенку повесила фотку с Лео для отвода глаз пызо-матери. Пиздливость там в крови! Заметьте как она лихо начинает рыдать и тут же ржот как коняка. Сразу вспоминаются трагические истории с "кражей" кошелька и пр. Артысты манипуляторы.
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Не соглашусь, милое. Простисонька ярко выраженный холерик, осложнённый плохой генетикой и психическим расстррйством. У таких особей переход от рыданий до хозота в 3 секунды-это норма. Это симптомы того самого психического расстройства. В помните, как она за колбасой рыдала, когда первая посылка от ЕП где-то застряла! Она реально выла со слезами и орала, что хочет колбаску. София больна, и алкашке нужно было заметить эти тревожные сигнаоы и обратиться к врачу. Лёгкие успокоительные возможно решили бы проблему. Но алкашка запустила дочь, трусики-носочки, кафешечки-морожки- это всё, что этот Мойдодыр всея Италия знает о воспитании детей.
 
Внутренняя Гиена

Внутренняя Гиена

#17.933
Регистрация
19 Окт 2016
Сообщения
3.768
Симпатии
14.040
#17.933
Elyp написал(а):
Не соглашусь, милое. Простисонька ярко выраженный холерик, осложнённый плохой генетикой и психическим расстррйством. У таких особей переход от рыданий до хозота в 3 секунды-это норма. Это симптомы того самого психического расстройства. В помните, как она за колбасой рыдала, когда первая посылка от ЕП где-то застряла! Она реально выла со слезами и орала, что хочет колбаску. София больна, и алкашке нужно было заметить эти тревожные сигнаоы и обратиться к врачу. Лёгкие успокоительные возможно решили бы проблему. Но алкашка запустила дочь, трусики-носочки, кафешечки-морожки- это всё, что этот Мойдодыр всея Италия знает о воспитании детей.
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Да там и у Саши психическое расстройство. Чуть что сразу в слезы. пЫза всех своих дочерей довела до ручки.
 
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