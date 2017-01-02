Anton S | Антон Суворкин 18+

Lero

Lero

Админ
Аdministrator
#1
Регистрация
17 Апр 2011
Сообщения
3.028
Симпатии
5.227
#1
Антон Суворкин aka Anton S - ютуб-блогер, любитель косметики, еды и скандалов.

Пациент на Фрикхаусе - Антон Суворкин
https://www.youtube.com/user/norgesboy - основной канал
https://www.youtube.com/channel/UCpQWh9JggVV9ZKz7IWrHAEA - влоговый канал
https://www.instagram.com/suvorkin/ - инстаграм

Пациент - патологический лжец, истероид и алкоголик. На заре карьеры врал про свой возраст, занижая цифру как минимум на 10 лет. Настоящая дата рождения 19.11.1978.

Живет в Эстонии (Тарту) на чердаке квартиры матери. Постоянно врёт про ремонты в его собственном жилье. Периодически его можно наблюдать в Милане и Монако, где живут его кузины Эва и Ксюша.

Утверждает, что является владельцем небольшой PR-компании, хотя ни одной действующей компании, зарегистрированной на Антона, как и в принципе любой информации на эту тему не существует.

До осени 2017 года Антон жил в браке с гражданином Норвегии по имени Tommy Standal. Томми и являлся спонсором Антошиной роскошной жизни.

Снимок.PNG


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Брак распался, и первые полгода Антон рассказывал в своих видео, что ушёл от мужа по собственной инициативе, указав множество причин. Впоследствии, в одном из видео Антон сам себя спалил, рассказав, что всё было наоборот.

Весной 2017 года всплыла информация о постах Антона на сайте lovehate.
http://www.lovehate.ru/user/2428

2001 год. Антон в весьма агрессивной форме пишет там разные интимные подробности, а именно, как трахал и бил собаку бассет хаунда, как любит, когда расстреливают невинных людей. В своей писанине Антон изъявляет желание получить кайф от расстрела русских солдат, избиения пожилых и беременных женщин.





Общественность среагировала моментально, на ютубе вышло несколько разоблачающих видео, а канал Антона был завален жесткими комментариями. Антон поплакал, снял видео об уходе с ютуба (ныне удалено) и через несколько дней вернулся.
 
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Фешенебельный английский

Фешенебельный английский

#2
Регистрация
3 Июн 2017
Сообщения
3.510
Симпатии
33.407
#2
Любил снимать видео про "сельских блогерш", отпуская потоки говна неприятные комментарии в адрес этих женщин. Данный вид контента также вызвал общественный резонанс, поэтому Антон, получив хуев в панамку, перестал снимать такие видео.
Еще один любимый Антоном жанр - пьяные монологи, где бухой в хлам несет чушь или плачет, сидя в кабинке туалета.


Бесконечное количество раз пытался бросить пить, пойти на рехаб, но упорно продолжает бухать и по сей день.
 
Фешенебельный английский

Фешенебельный английский

#3
Регистрация
3 Июн 2017
Сообщения
3.510
Симпатии
33.407
#3
аларм: подъезжает машина с жиром.

Кто же они такие, таинственные родители Антонины? Кто же таинственный отец, владелец книгобизнесов?
Отвечает Александр Друзь.
В гугле правда есть все, нужно только поискать.
И вот, в отличие от Антоши, его семья и правда занимается достойными вещами. А именно, мама - член совета Русской школы Эстонии, в компании еще троих человек боролась против закрытия Тартуской Пушкинской Гимназии (школа №4). Делала это в компании с сыном Ильей.
Это скрин из какого-то материала в интернете про борьбу с закрытием школы.

x_9ca27029.jpg

Без имен444и-1.jpg

Дальше гугл завел меня в дебри РШЭ. и вот, что я вижу:
Без имени-2.jpg


Погуглив, находим следующее:
https://ok.ru/profile/141877793822 - Одноклассники
https://vk.com/id232236655 - Вконтактик
https://www.facebook.com/aleksandr.akulenko.5 - Фейсбук

Да, товарищи знатоки, это тот самый папа, а точнее отчим.

image (2).jpg

На фотографиях нашу Антонину у папы не видно. Зато видно маму, Илью с семьей.

Что же за таинственная фирма?
Отвечаю. Прогуглив очередную статью с участием Александра, находим следующее:

издат.jpg


Что приводит нас сюда http://www.infolaine.ee/?q=firmast
Короче, реклама. Кстати, в инфобоксе фейсбука ссылка тоже есть.

Оставайтесь на линии, есть ещё информация из гугла.
Все взято из открытых источников

простите за корявое оформление, с медиа то сообщение форум не грузит, сообщение не редактируется, креплю в хронологическом порядке сверху вниз
надеюсь, дорогие админы помогут
 
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Цацочка

Цацочка

#4
Регистрация
19 Сен 2015
Сообщения
617
Симпатии
2.685
#4
Александр Друзь написал(а):
Уважаемые, дайте сцылки на Тошкины фильмы про проституток. Закрепим в шапке.
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Полотенчик написал(а):
Фильм в двух частях. Там полуголая сестра тотона играет проститутку. И маман тотона играет проститутку.
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Временно в России

Временно в России

#6
Регистрация
5 Июн 2016
Сообщения
7.837
Симпатии
46.060
Адрес
Чебаркуль
#6
Jussy69 написал(а):
Шта ита??? https://www.youtube.com/user/norgesboy/videos
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Антоха-еврей из Эстонии, живущий в Норвегии. :ya_hoo_oo: Больше ничего о нем нет, соц.сетей тоже нет.
Меня тоже в самом начале шокировал макияж :-) , думаю тьфу-бля что за нах, а потом начала его смотреть иногда. :hi_hi_hi:
Не каждое видео, конечно, ненавижу вообще, когда жрут на камеру, а вот асмр его смотрю, про куклы-игрушки смотрю. :a_g_a:
Интересный персонаж. :cool_cool:
 
Мама Херяма

Мама Херяма

#10
Регистрация
14 Окт 2016
Сообщения
909
Симпатии
2.387
Адрес
Дмытровка
#10
Антон Суворкин \ Anton S

Это же АСМР!! Я только вчера узнала, что это такое! :-) На это есть свои зрители. Введите в поиске АСМР.
 
Мама Херяма

Мама Херяма

#12
Регистрация
14 Окт 2016
Сообщения
909
Симпатии
2.387
Адрес
Дмытровка
#12
Стервелла написал(а):
АСМР-фигня,дурной мужик наркашенный с коллекцией барби,вот это ужас...
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:hi_hi_hi: Та я вас умоляю. Этим сейчас никого не удивишь. Стопудово у него в кухне чище , чем у Аньки Перовой :pushba2:
 
С

Стервелла

#13
Регистрация
26 Янв 2016
Сообщения
382
Симпатии
16
#13
Кабыла Ванюча написал(а):
:hi_hi_hi: Та я вас умоляю. Этим сейчас никого не удивишь. Стопудово у него в чище , чем у Аньки Перовой :pushba2:
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До Аньки Перовой я еще не дошла,мне Колес,Бровей и Ильичевой хватает)))
 
В

веселая пчелка

#18
Регистрация
29 Дек 2014
Сообщения
1.077
Симпатии
856
#18
drosophila написал(а):
Он красивый, но с большими тараканами в голове. Все эти макияжи :facepalm1: , иногда кажется, что он что-то принимает ::-):
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Так он по макияжам спец? Ой, нет, извините. Тогда никакой ссылки не надо. :))))))
 
В

веселая пчелка

#21
Регистрация
29 Дек 2014
Сообщения
1.077
Симпатии
856
#21
Мурыско написал(а):
пчелка, не бойтесь :-) макияжи его не портят :-)
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Я боюсь, что макияжи это лишь вершина айсберга. :))))))))) А когда откроется подводная часть, то переплюнет он по странности всех девочек, вместе взятых. :))))))
 
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