Anton S | Антон Суворкин 18+

Антон Суворкин aka Anton S - ютуб-блогер, любитель косметики, еды и скандалов.
Пациент на Фрикхаусе - Антон Суворкин
https://www.youtube.com/user/norgesboy - основной канал
https://www.youtube.com/channel/UCpQWh9JggVV9ZKz7IWrHAEA - влоговый канал
https://www.instagram.com/suvorkin/ - инстаграм
Пациент - патологический лжец, истероид и алкоголик. На заре карьеры врал про свой возраст, занижая цифру как минимум на 10 лет. Настоящая дата рождения 19.11.1978.
Живет в Эстонии (Тарту) на чердаке квартиры матери. Постоянно врёт про ремонты в его собственном жилье. Периодически его можно наблюдать в Милане и Монако, где живут его кузины Эва и Ксюша.
Утверждает, что является владельцем небольшой PR-компании, хотя ни одной действующей компании, зарегистрированной на Антона, как и в принципе любой информации на эту тему не существует.
До осени 2017 года Антон жил в браке с гражданином Норвегии по имени Tommy Standal. Томми и являлся спонсором Антошиной роскошной жизни.
Брак распался, и первые полгода Антон рассказывал в своих видео, что ушёл от мужа по собственной инициативе, указав множество причин. Впоследствии, в одном из видео Антон сам себя спалил, рассказав, что всё было наоборот.
Весной 2017 года всплыла информация о постах Антона на сайте lovehate.
http://www.lovehate.ru/user/2428
2001 год. Антон в весьма агрессивной форме пишет там разные интимные подробности, а именно, как трахал и бил собаку бассет хаунда, как любит, когда расстреливают невинных людей. В своей писанине Антон изъявляет желание получить кайф от расстрела русских солдат, избиения пожилых и беременных женщин.
Общественность среагировала моментально, на ютубе вышло несколько разоблачающих видео, а канал Антона был завален жесткими комментариями. Антон поплакал, снял видео об уходе с ютуба (ныне удалено) и через несколько дней вернулся.
Пациент на Фрикхаусе - Антон Суворкин
https://www.youtube.com/user/norgesboy - основной канал
https://www.youtube.com/channel/UCpQWh9JggVV9ZKz7IWrHAEA - влоговый канал
https://www.instagram.com/suvorkin/ - инстаграм
Пациент - патологический лжец, истероид и алкоголик. На заре карьеры врал про свой возраст, занижая цифру как минимум на 10 лет. Настоящая дата рождения 19.11.1978.
Живет в Эстонии (Тарту) на чердаке квартиры матери. Постоянно врёт про ремонты в его собственном жилье. Периодически его можно наблюдать в Милане и Монако, где живут его кузины Эва и Ксюша.
Утверждает, что является владельцем небольшой PR-компании, хотя ни одной действующей компании, зарегистрированной на Антона, как и в принципе любой информации на эту тему не существует.
До осени 2017 года Антон жил в браке с гражданином Норвегии по имени Tommy Standal. Томми и являлся спонсором Антошиной роскошной жизни.
Брак распался, и первые полгода Антон рассказывал в своих видео, что ушёл от мужа по собственной инициативе, указав множество причин. Впоследствии, в одном из видео Антон сам себя спалил, рассказав, что всё было наоборот.
Весной 2017 года всплыла информация о постах Антона на сайте lovehate.
http://www.lovehate.ru/user/2428
2001 год. Антон в весьма агрессивной форме пишет там разные интимные подробности, а именно, как трахал и бил собаку бассет хаунда, как любит, когда расстреливают невинных людей. В своей писанине Антон изъявляет желание получить кайф от расстрела русских солдат, избиения пожилых и беременных женщин.
Общественность среагировала моментально, на ютубе вышло несколько разоблачающих видео, а канал Антона был завален жесткими комментариями. Антон поплакал, снял видео об уходе с ютуба (ныне удалено) и через несколько дней вернулся.
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