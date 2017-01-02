Anton S | Антон Суворкин 18+

Антоха-еврей из Эстонии, живущий в Норвегии.Больше ничего о нем нет, соц.сетей тоже нет.Меня тоже в самом начале шокировал макияж, думаю тьфу-бля что за нах, а потом начала его смотреть иногда.Не каждое видео, конечно, ненавижу вообще, когда жрут на камеру, а вот асмр его смотрю, про куклы-игрушки смотрю.Интересный персонаж. :cool_cool: